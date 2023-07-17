الوردة ارتاحت.. أحدث أغاني حسين الجسمي الصيفية

طرح الفنان حسين الجسمي، أحدث أغانيها الصيفية “الوردة ارتاحت”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية حسين الجسمي الجديدة الوردة ارتاحت

أغنية الوردة ارتاحت من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم “فزاع”، ويقول مطلعها "إذا طاحت الوردة من يدينك اتركهالأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحتوإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكهاوأخاف المقام يطيح معها إذا طاحتويجدد الجسمي تعاونه في أغنية "الوردة ارتاحت" مع ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن توزيع الموزع الموسيقي نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ حسين الجسمي من خلال “بلبطة”، باللهجة المصرية، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلي، وتقول كلماتها"عايز اطلع مصيف وأصيّف وأشوف البحر عايز اعمل tan وابقى ف روقان وافصل م الحر وابعد ع الناس واشرب أناناس وأجيب نضارة اقعد ف الشمس ياه ع الإحساس واقضّيها بلبطة بلبطة عايز ابقي مفرفِش ومنعنش فاكك و fresh هفضل ع البحر انا طول الصيف واصطاد في ال fish وماروحش البيت والعب تنطيط واجيب صنارة اصطاد بالليل لو في عفاريت ! واقضّيها بلبطة بلبطة انا هبقي مسيطر ومدردح مانا اصلي خطير وهروح غردقة سُخنة وشرم وساحل شرّير واقعُد ع ال pool آه و انا مبلول وقميصي مشجّر وهروّق جمجمة على طول واقضّيها بلبطة بلبطة عايز امسك شُـنطي واحضّرها ولو رايح فين واسوق عربيتي بمزّيكتي وافصِل ليلتين وأقضّـيها رقص ويحلوّ الطقس وافضل سهران للصبح يا man ولوحدي وبس ".

بجانب أغنية “انا احترق”، من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع سعيد العتيبة رؤية وألحان وغناء حسين الجسمي توزيع ومكس وماستر: حسام كامل.

وتقول كلمات أغنية “أنا أحترق” يا سارق الروح مني سرق حبل الوصل في يَدك شده تعال للشوق رعد و برق و القلب اشواقه تهده حبك مشى عرق يتبع عرق وهذاك قلبي وذا وده أنا أحترق في غرامك حرق أنا أحترق صار لي مده يا نقوة اهل الغرب و الشرق الحسن هذا امنو قده؟ تمشي دلع يفتحون الطرق لعيونك الناس محتده لا تلوم عيني تراني غرق في بحرك ولا معي شده و كلما يغني حمام الورق غنيت لك لحن الموده واخترت لك مالهجيني طرق فارق لجل عينك أعده وأهل الاشده تعرف الفرق وأنا نسل اهل الاشده.

حسين الجسمي يا خبر



كان قد طرح الجسمي حديثًا أغنية يا خبر" والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، كلمات: صابر كمال، ألحان: وليد سعد، توزيع: أمين نبيل.

تقول كلماتها: “أنا كنت فاكر مفيش كده.. بس طلع في كل اللي قلت مفيش منّه هو معدّيه هودّي وشّي م الحب فين وأنا اللي لسّه لحد يومين طلّعت فيه كل العِبر ياخبر.. ياخبر ياخبر ياخبر سهّاني واتسحّب بشويش بعد أمّا عدّيت سن الطيش رجعت أعيشه على كَبَر ياخبرياخبر ياخبر ياخبر أنا عامةً.. قلبي اتفتن.. وخلاص كلام العين فتن واقع في حبه وكان مالي.. لاقادر أتوّهه من بالي ولاعارف أكتّم ع الخبر ياخبر.. حاولت أجرّب حِيَلْ كتير بس النتيجة صفر كبير زمن المكابرة خلاص جَبَرْ ياخبر ياخبر ياخبر.. ياخبر رمالي لقطة من سحره دُبت سقاني نقطة من بحره دُخت طِلِع الجنان المُعْتبَر ياخبر”.

إضافةً إلى أغنية “هواه القلب”، وذلك عبر يوتيوب، وحققت أكثر من مليوني مشاهدة.

الأغنية من كلمات سمو الشيخ نهيّان بن زايد، رؤية وألحان وغناء حسين الجسمي.

تقول كلماتها:

"ألا يا من هواه القلب.. هواه وجاوز المحدود هويتك يا بعد عمري.. ويا قلبي ويا عينـي وانا أرخصت لك قلبي .. لاجل ذيك العيون السود ولا يمكن أنا أنسى .. وحبك في شراييني خيالك دايم بعيني .. يجدّد حبك المعهود وهذي حالتي مُغرم.. طيوفك لي تسلّيني هويتك صدق يا سيدي .. بكل احساسي الموجود عهود الحب نِدراها .. ونصبر لاجلك سنيني".