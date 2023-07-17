دماء على الجدران المُنهدمة..حوادث انهيار العقارات تُواصل حصد الأرواح

شهدت منطقة حدائق القبة في القاهرة، صباح اليوم الأحد، حادثاً أليماً تمثل في انهيار عقار مُكون من 5 طوابق أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل.

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وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لمكان الحادث من أجل انتشال جثث الضحايا وللوصول لناجين، وتم نقل المُصابين للمُستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وفتح عقار حدائق القبة المُنهار ملف انهيار العقارات في مصر خلال الأونة الأخيرة، وسلط الضوء على ما يبنغي القيام به من أجل وضع حدٍ لهذه الظاهرة.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز حوادث انهيار العقارات التي شهدتها مصر في الشهور الأخيرة:

بداية جولتنا ستكون من مدينة رشيد في مُحافظة البحيرة التي شهدت انهياراً لعقار مُكون من 8 طوابق، وتسبب الحادث الذي وقع بالأمس في إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم عبر سيارات الإسعاف لمستشفى رشيد العام.

في نهاية يونيو من العام الجاري شهدت مُحافظة الإسكندرية واقعة انيهار عقار مُكون من 13 طابق في منطقة سيدي بشر.

وأشارت أصابع الاتهام في هذا الحادث لقيام أصحاب العقار بإضافة طابق جديد دون أن يكون ذلك مُمكناً من الناحية الفنية والإنشائية.

وفي سياقٍ مُتصل، شهدت الإسكندرية أيضاً قبل يومين انهيار أجزاء من عقار مُتهالك في منطقة باكوس، وتسبب الحادث في إصابة عدد من الباعة الجائلين الذين تصادف وجودهم تحت العقار أثناء الانهيار.

وشهدت مُحافظة الجيزة في يونيو انهيار عقار قديم مُكون من طابقين في مدينة سعد زغلول، ولم يُسفر الحادث عن أي خسائر بشرية سواء وفيات أو إصابات.

وفي بداية العام الجاري، شهدت منطقة إمبابة حادث انهيار عقار من طابقين، ولم يُسفر الحادث عن أي حالات وفيات أو إصابات.

وكانت إمبابة أيضاً وتحديداً في عزبة الصعايدة قد شهدت حادثاً شبيهاً في نوفمبر 2022، وتسبب حينها انهيار المبنى المُكون من 5 طوابق في إصابة 3 أشخاص.

الأسباب الرئيسية لانهيار العقارات

وتتعدد أسباب انهيار العقارات في مصر، ويتركز أغلبها حول جشع القائمين على البناء واستخدامهم مواد غير مُطابقة للمُواصفات الأمر الذي يؤدي لانهيار العقارات في النهاية.

وكشفت محافظة القاهرة على سبيل المثال في حادث اليوم سبب الانهيار مؤكدةً على أن مالك الطابق الأول قام بهدم أحد الحوائط الداخلية بغرض التوسعة فجاء ذلك مؤثراً بالسلب على حالة العقار.