تفاصيل انهيار عقار عزبة مكاوي بحدائق القبة وإخلاء العقارات المجاورة

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم ٦ حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري ،عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، اليوم، بلاغًا بانهيار العقار ٦ حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لموقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.



وتبين أن العقار مكون من ٥ طوابق بالأرضي حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.



وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب وما زال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.



وقامت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوف من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين.