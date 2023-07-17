كسّر حوائط بالدور الأرضي.. ضبط المتسبب في انهيار عقار حدائق القبة

قال مصدر أمني ، إنه تم القاء القبض على مالك الطابق الأول بعقار حدائق القبة المنهار لتسببه في انهيار المنزل إثر قيامه بعمل توسيعات وإزالة حوائط بالدور الأرضي المنزل إثرت على سلامة المبني وأدت لسقوطه.

كشفت المعاينة الأولية عن أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم وإزالة أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب العقار المتسبب في الكارثة، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث.

تلقت الاجهزة الأمنية بلاغ بانهيار العقار رقم 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري ،عزبة مكاوى، بحي حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات الإسعاف والمعدات بالاوناش لإنقاذ الضحايا من أسفل الأنقاض ورفع الركام .

ومن جانبه أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، وكلف الإدارة المحلية بسر عة مباشر التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق ، بفحص تراخيص العقار المنهار والمكون من 5 طوابق، واستعلمت من الحي عن أوراقه وتراخيصه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة كما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة له .

قال مصدر أمني إن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا، مفاده انهيار عقار مكون من 5 أدوار (أرضي و4 طوابق )، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة وتم الدفع بالاوناش والأجهزة والمعدات الحديثة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا من وسط الانقاض، واجراء عمليات البحث ورفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا أسفل الأنقاض من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الاجهزة الامنية لمكان الواقعة وفرضت كردون أمني، وتم اخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من السكان وفصل التيار الكهربائي والغاز تحسبنا لتفاقم الازمة ، و استكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالاوناش والمعدات والأجهزة الحديثة

