مصدر عن منزل حدائق القبة المُنهار: صادر له قرار إزالة منذ عام ١٩٩٢ ولم تُنفذ

فجر مصدر مطلع مفاجأة مدوية بشأن واقعة انهيار عقار حدائق القبة ، والذي أسفر عن مصرع ٨ وإصابة آخرين، وما زالت أعمال البحث عن مفقودين وسط الأنقاض جارية.

كشف المصدر أن عقار حدائق القبة الذي إنهار فجر اليوم الاثنين ، صادر لية قرار إزالة منذ عام ١٩٩٢ أي منذ 31عاما ، ولم يتم تنفيذها منذ ذلك التوقيت .





وشهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، مأساة إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق ،ما أدى لمصرع 7أشخاص وإصابة آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وجارى رفع الأنقاض والبحث واستخراج الضحايا من أسفل الركام.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا، مفاده انهيار عقار مكون من 5 أدىا (أرضي و4 طوابق)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة وتم الدفع بالاوناش والأجهزة والمعدات الحديثة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا من وسط الانقاض ،

وقال المصدر أن الواقعة اسفرت حتى الآن عن مصرع 7 أشخاص تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض و8 مصابين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وجارى البحث ورفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا أسفل الأنقاض من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

