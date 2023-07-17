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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ديوكوفيتش يعلق على خسارة نهائي ويمبلدون

بوابة الوفد الإلكترونية

علق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على خسارة لقب ويمبلدون أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، في المباراة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات، بالأمس الأحد.

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وتغني الصربي بالإمكانيات التي يتمتع بها الإسباني، حيث أكد أن اللاعب يمتلك أسلوبًا مميزًا يجمع بينه وبين الثنائي فيدرر ونادال.

ديوكوفيتش: ألكاراز لاعب متكامل للغاية

تحدث ديوكوفيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "الإسباني يمتلك مزيجًا في أسلوب اللعب بين روجر "فيدرر"، ورافا "نادال"، وبيني".

وتابع:" أنا أتفق مع ذلك، هو يملك الأفضل في أسلوب لعبنا نحن الثلاثة".

وأردف: "ألكاراز يملك قوة ذهنية كبيرة ونضوج هائل بالنظر للاعب يبلغ من العمر 20 عامًا، الأمر مذهل".

وأكمل:"اللاعب يمتلك العقلية والتنافسية والروح القتالية التي تواجدت لدى رافا لسنوات، كما لديه الضربات الخلفية بالانزلاق وبعض التشابهات مع ضرباتي".

وأضاف:"لم يسبق لي أن واجهت لاعب تنس مثله طوال مسيرتي، روجر ورافا كان لديهما نقاط القوة والضعف، كارلوس لاعب متكامل للغاية".

بينما تحدث عن المنافسة مع ألكاراز، فقال: "الإسباني سيتواجد في الجولة لفترة، لا أعرف كم تبقى لي، تواجهنا فقط 3 مرات في 3 مباريات تنافسية للغاية".

وأتم ديوكوفيتش، تصريحاته، فقال:"أتمنى أن نتواجه في أمريكا المفتوحة، لم لا؟ سيكون ذلك جيدًا للرياضة أن يتواجه المصنف الأول والثاني في مباراة من 5 مجموعات وتمتد لـ5 ساعات. لا يوجد أفضل من ذلك".

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