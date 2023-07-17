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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يستهدف النقطة 90 "التاريخية" في الدوري

الأهلي
الأهلي

يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الوصول إلى النقطة رقم 90 التاريخية في الدوري حال تمكنه من تحقيق الفوز في المواجهات الثلاث المقبلة له في المسابقة التي حسم لقبها للمرة 43 في تاريخه بعد غيابها آخر موسمين.
 

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مواجهات الأهلي الثلاث المتبقية في الدوري


ويتبقى للفريق الأحمر ثلاث لقاءات أمام حرس الحدود بعد غدٍ الأربعاء ثم ملاقاة بيراميدز يوم 23 قبل أن يختتم مبارياته أمام المصري يوم 26 من الشهر الجاري.
وحال تمكنه من الفوز خلالهم يصل إلى النقطة 90 وهي النقطة الأكبر في تاريخ الأندية المتوجة بالمسابقة المحلية حال تحقيقها.

الرقم السابق ..

ويمتلك الأهلي العدد الأكثر من النقاط في تتويجات الأندية بالدوري بعد أن حسم لقب موسم 2019 - 2020 عند النقطة 89.
ويتربع الأحمر على صدارة ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة ، بعد تحقيقه الفوز بالأمس على المقاولون العرب برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب عثمان أحمد عثمان لحساب منافسات الجولة 34 للدوري الممتاز.

وسبق للأحمر الفوز في مواجهة القمة الماضية الخميس الماضي والمؤجلة من الجولة 31 للدوري ، برباعية مقابل هدف ، في لقاء قدم خلاله الأهلي أداءًا مميزًا خلال مجريات الشوط الأول على وجه التحديد تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.

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