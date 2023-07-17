تفعيل وحدة السكان بمختلف القطاعات فى تعليم بني سويف

قال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أنه وجه بعقد سلسلة من الاجتماعات لمنسقي وحدة السكان على مستوى المديرية والإدارات التعليمية

وقد تم عقد اجتماع بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية و محمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة و نجوى سيد عشري منسق وحدة السكان ومناقشة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الوحدة

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل دور الوحدة بالشكل الأمثل وذلك لما لها من أهمية بالغة في المتابعة الدورية لمعدلات الزيادة السكانية والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لوحدة السكان للقيام بالدور المطلوب منها على أكمل وجه موجها بضرورة التوعية

باخطار القضية السكانية وأثرها على الاقتصاد وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج بالمدارس المتمثلة في الندوات والمحاضرات ولافتات إرشادية

واضاف الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية بأن الاجتماع تناول تشكيل وحدات السكان بجميع الإدارات وخطة العمل في المرحلة المقبلة كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالقضية السكانية أبرزها

الأمية ، التسرب من التعليم ، ظاهرة الزواج المبكر

ومن جانبه طالب محمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة بضرورة إعداد خطة عمل بجميع الإدارات التعليمية إلى عقد اجتماعات شهرية لمتابعة المشكلات وإيجاد الحلول وإعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها

مضيفا أن تشكيل وحدات السكان جاء بناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف وتحت إشراف نائبه بلال حبش بضرورة تفعيل دور وحدة السكان لتسريع الإستجابة للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف على تطورات الموقف السكاني وتداعياته