روسيا: "اتفاق الحبوب انتهى بحكم الأمر الواقع"

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود انتهى سريانه بحكم الأمر الواقع، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

أشار الكرملين إلى أن أمر الاتفاق انتهى بشكل كامل بالنسبة لروسيا، لافتًا إلى أن روسيا ستعود على الفور لاتفاق تصدير الحبوب، بمجرد تلبية مطالبها في هذا الصدد.

كانت تقارير إعلامية نقلت عن الخارجية الروسية، أن موسكو أخطرت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة أنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

غادرت آخر سفينة شحن مسجلة بموجب الصفقة ميناء أوديسا على البحر الأسود الأوكراني، وهي السفينة "تي كيو سامسون" التركية، التي تحمل الذرة وبذور اللفت إلى هولندا، صباح الأحد، ومن المقرر أن تصل إسطنبول، اليوم الإثنين.

منذ 27 يونيو، لم تسمح روسيا بتسجيلات جديدة لشحن البضائع بموجب ما يُسمى بمبادرة البحر الأسود.

كانت روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية الحبوب مع تركيا والأمم المتحدة، يوليو من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها مرات عدة، تضمن بموجبها روسيا للسفن التجارية حرية المرور عبر البحر الأسود إلى أوكرانيا، من أجل تحميل الحبوب الأوكرانية، والمرور الحر للعودة إلى بحار العالم.

بلغاريا تمد أوكرانيا بحزمة من المساعدات الدفاعية والمركبات المدرعة:





قد أعلنت السلطات البلغارية، أنها ستمد أوكرانيا بأكبر حزمة من المساعدات العسكرية المقدمة لمرة واحدة، والتي تشمل 100 وحدة من المركبات المدرعة من ترسانة قوات الشرطة البلغارية، لا سيما ناقلات الجند المدرعة.

أعلنت السلطات البلغارية، أنها ستمد أوكرانيا بأكبر حزمة من المساعدات العسكرية المقدمة لمرة واحدة، والتي تشمل 100 وحدة من المركبات المدرعة من ترسانة قوات الشرطة البلغارية، لا سيما ناقلات الجند المدرعة.

قد أعلنت السلطات البلغارية، أنها ستمد أوكرانيا بأكبر حزمة من المساعدات العسكرية المقدمة لمرة واحدة، والتي تشمل 100 وحدة من المركبات المدرعة من ترسانة قوات الشرطة البلغارية، لا سيما ناقلات الجند المدرعة.

نقلت دورية الأعمال الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن السلطات البلغارية قولها "إن هذا هو أول قرار رسمي تتخذه صوفيا لمساعدة كييف بالمعدات الثقيلة".

أشارت التقارير إلى أن هذه المعدات العسكرية تم شراؤها قبل 40 عامًا، إلا أنها لم تستخدم أبدًا للغرض المقصود منها، إضافة إلى أن تخزينها وصيانتها يتطلب الكثير من التكاليف.