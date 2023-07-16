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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: روسيا ستدرس المعدات العسكرية للناتو التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مختصين روس سيحللون أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب ضد أوكرانيا، واستخدامها لتعزيز النظم العسكرية الروسية.

وقال بوتين للتليفزيون الروسي الحكومي اليوم الأحد: "إذا كانت هناك فرصة للنظر، لمعرفة ما إذا كان هناك شيء ما يمكن تطبيقه في بلادنا، فلما لا؟".

وأعاد بوتين تأكيده على أن الهجوم الأوكراني المضاد لتحرير أراضيها المحتلة في الشرق والجنوب، قد باء بالفشل. في المقابل ذكرت أوكرانيا أنها حققت مكاسب هائلة على الأرض.

ويستخدم الجيش الروسي في الغالب شبكات التواصل الاجتماعي لعرض معدات عسكرية تم الاستيلاء عليها، كان قد تبرع بها حلفاء غربيون يساندون أوكرانيا.

وهناك اقتراحات في البرلمان في موسكو لتنظيم عرض لغنائم الحرب. كما تعرض أوكرانيا أسلحة روسية تم الاستيلاء عليها، في وسط العاصمة كييف.

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