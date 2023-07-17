مؤلفات عربية وعالمية مع فرقة كايرو كافيه فى مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى الاسكندرية

تفاصيل حفل فرقة كايرو كافيه

ومن المقرر مشاركة المغنيتان امنية بكر وليديا لوتشيانو مع عازف الناى هاشم لطفى حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الخميس 20 يوليو علي مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

برنامج فرقة كايرو كافيه

يتضمن البرنامج رؤية فنية مبتكرة تجمع الموسيقى الشعبية لمدن قناة السويس مع الفلكلور الاسبانى وتتمثل فى مزج اغنية اه يالالى مع بسامي موتشو ، الى جانب ميدلي لأم كلثوم يضم عملى أنت عمري وفكروني بالاضافة الى مجموعة من مختارة من المؤلفات الشهيرة منها البنت شلبية ، قلبى القاسى ، عاشق الروح ، كنت فين ، يا قلبى يا خالى ، شغلونى ، الفن ، انا لك على طول ، سهر الليالى وعدد من الاعمال الموسيقية والغنائية للافلام العربية والاجنبية جدير بالذكر ان علي شرف مؤلف موسيقي وعازف بيانو وفيولينة تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985، كما درس باكاديمية الفنون وتخرج فيها عام 1986، وتخصص في العزف على آلة الفيولينة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، علي الحجار، كما ألف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة .