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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ما هي ظاهرة القبة الحرارية التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة؟

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن ظاهرة القبة الحرارية هي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والتي تتسبب في دفع الهواء الدافيء إلى السطح وتحتجز الهواء الساخن ذو الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الارض تشبه الصوبة الزجاجية.

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القبة الحرارية 


وأضافت الهيئة، أن القبة الحرارية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة نتيجة زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

ارتفاع نسب الرطوبة 


وذكرت، أنه كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان فعندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم جسم الانسان بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم  الى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء ان يمتصه.

الشعور بحرارة الجسم 


وأوضحت، أن المزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه .ومع زيادة التعرق  ووجود  الانسان بخارج المنازل ممكن يصل الجسم الى حالة الجفاف .

ارتفاع درجات الحرارة 


وتوقعت الهيئة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء حتى السبت المقبل ليسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء.
   

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