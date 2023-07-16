الأرصاد: نتعرض لمرتفع جوي شديد الحرارة (شاهد)

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا، قائلا:"يوجد مرتفع جوي بالفعل موجود في طبقات الجو العليا بيجلب كتلة هوائية شديدة الحرارة في الطبقة القريبة من سطح الأرض على مصر وبعض الدول المجاورة".

وقال "شاهين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية " الحياة"، اليوم الأحد، إن هذه الكتلة شديدة الحرارة تؤثر أيضا على دول أوروبية، لافتا إلى أن الموجة الحارة مستمرة في مصر، قائلا:" الجو ده مستمر معانا لنهاية الأسبوع".

وأشار إلى أن غدا الإثنين، سيشهد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وواصل شاهين أنه أيضا يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا بمحافظات الجمهورية

تشهد حالة الطقس ارتفاعات غير مسبوقة لدرجات الحرارة بالعاصمة "القاهرة" والعديد من محافظات الجمهورية بشكل غير مسبوق هذا الصيف، لتسود الأجواء الساخنة الحارة مختلف الأنحاء.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الإثنين، يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة خفيفة غدًا في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات اللمائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 المحسوسة 39

السواحل الشمالية:- العظمى 33 المحسوسة 36

جنوب سيناء:- العظمى 40 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 44

جنوب الصعيد:- العظمى 45 المحسوسة 46