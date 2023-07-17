الأوقاف: افتتاح 8 مساجد الجمعة القادمة
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 21 / 7 / 2023م، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 19مسجدًا منها 15مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان
مديرية أوقاف الدقهلية
2. النور – الكردود - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
3. الرسول – بني هلال - القوصية
مديرية أوقاف سوهاج
4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام
مديرية أوقاف بني سويف
5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. المسيد – بندر ناصر
مديرية أوقاف الدقهلية
2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة
مديرية أوقاف أسيوط
3. محمد الرفاعي – مير - القوصية