الأوقاف: افتتاح 8 مساجد الجمعة القادمة



أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 21 / 7 / 2023م، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 19مسجدًا منها 15مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف البحيرة

1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان



مديرية أوقاف الدقهلية



2. النور – الكردود - بلقاس



مديرية أوقاف أسيوط

3. الرسول – بني هلال - القوصية



مديرية أوقاف سوهاج

4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام



مديرية أوقاف بني سويف

5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى



ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف بني سويف

1. المسيد – بندر ناصر



مديرية أوقاف الدقهلية

2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة



مديرية أوقاف أسيوط

3. محمد الرفاعي – مير - القوصية