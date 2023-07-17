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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف: افتتاح 8 مساجد الجمعة القادمة

بوابة الوفد الإلكترونية


أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 21 / 7 / 2023م، منها ( 5 ) مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا،  و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 19مسجدًا منها 15مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف البحيرة
1.  الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان


مديرية أوقاف الدقهلية


2.  النور – الكردود - بلقاس


مديرية أوقاف أسيوط
3.  الرسول – بني هلال - القوصية


مديرية أوقاف سوهاج
4.  عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام

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مديرية أوقاف بني سويف
5.  ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى


ثانيًا: مساجد الصيانة:


مديرية أوقاف بني سويف
1.  المسيد – بندر ناصر


مديرية أوقاف الدقهلية
2.  حسن البادي – ميت خميس –  مركز المنصورة


مديرية أوقاف أسيوط
3.  محمد الرفاعي –  مير - القوصية

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