الأوقاف تصرف 20 ألف جنيه إعانة لأسرة الشيخ محمد عطية

يتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ محمد عبده محمد عطية محفظ قرآن كريم بالأوقاف وخطيب بالمكافأة المتوفى يوم الجمعة 14 /7 /2023م أثناء قيامه بأداء خطبة الجمعة بمسجد قباء بإدارة أوقاف القصاصين محافظة الإسماعيلية ، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وزير الأوقاف يجتمع بلجنة ضمان الجودة والتميز الدعوي

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا هامًّا بلجنة ضمان الجودة والتميز الدعوي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور رضا عبد الواجد أمين يوسف عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم، ود. هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير للمتابعة، والدكتورأيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والدكتور محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي.



أكد وزير الأوقاف أن الهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة في المساجد مبنى ومعنى، وأن تصنيف المساجد سيكون على ثلاث مستويات:



1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90 % فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).

2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 85 % إلى 89 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).

3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 75 % إلى 84 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).

مع تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به

كان استقبل رئيس الوزراء الهندي، ظهر اليوم السيد ناريندرا مودي، في مقرِّ رئاسة الوزراء في العاصمة نيودلهي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.



وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات، من بينها التنوّع الهندي في إطار دستور البلاد الوطني بمبادئه الحضارية.

