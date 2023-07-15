وزير الأوقاف يجتمع بلجنة ضمان الجودة والتميز الدعوي

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا هامًّا بلجنة ضمان الجودة والتميز الدعوي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور رضا عبد الواجد أمين يوسف عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم، ود. هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير للمتابعة، والدكتورأيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والدكتور محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي.



أكد وزير الأوقاف أن الهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة في المساجد مبنى ومعنى، وأن تصنيف المساجد سيكون على ثلاث مستويات:



1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90 % فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).

2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 85 % إلى 89 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).

3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 75 % إلى 84 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).

مع تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به

المركز الإسلامي الهندي يحتفي بوفد رابطة العالم الاسلامي

استقبل رئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، في مقرِّ رئاسة الوزراء في العاصمة نيودلهي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.



وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات، من بينها التنوّع الهندي في إطار دستور البلاد الوطني بمبادئه الحضارية.



عقِب ذلك نظم المركز الثقافي الإسلامي الهندي احتفاءً بزيارة وفد رابطة العالم الإسلامي لجمهورية الهند، محاضرة أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى، حضرها كبار القيادات الدينية الإسلامية في الهند من مفتين وعلماء وقيادات دينية من مختلف التنوع الديني والفكري الهندي.



وقد تناول في محاضرته معالم مهمّةً في القيم الإسلامية مستعرضاً نماذج متعددة لرُقيها الحضاري، مدللاً على أنها دعت لبناء جسور التفاهم والسلام بين الحضارات، تعزيزاً للصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، مؤكِّداً أن المسلم يقوده إيمانه إلى استيعاب حكمة الخالق سبحانه وتعالى في التنوع الإنساني، ومن ثم فهو يدرك أن هذا التنوع لا يعني الخوف من الآخر والبعد عنه أو كراهيته فضلاً عن الأساءة إليه، كما هي نظريات ومفاهيم الجهل والتشاؤم والتطرف.



