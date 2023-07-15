أذكار النوم .. اللهم باسمك أحيا وأموت

من السنن ذكر الله عز وجل قبل النوم والنوم على طهارة، وذلك حتى يكون نومك نفسه عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، وأهم ما يجب عليك معرفته هى أذكار النوم ولتتعلم ما تقوله قبل الخلود إلى النوم وأنت في فراشك.

وكان لزامًا أن نوضح لك بعض الأذكار المستحب تردديها قبل النوم بقليل حتى تنعم بنومًا هادئًا يقربك إلى طاعة الله عز وجل.

نفض الفراش

إذا أراد المسلم النوم، وأوى إلى فراشه، فعليه أن ينفض فراشه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول هذه الأذكار:

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي، فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

الدعاء

اللهم باسمك أحيا وأموت

اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت

الوضوء

وقد أوصى الرسول بقول هذا إذا أتى الشخص مضجعه، وذلك بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يضطجع على شقه الأيمن، فإن مات من ليلته، فهو على الفطرة

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر

اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك اللهم وبحمدك

أدعية متنوعة

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي

بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى

الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار

اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، اللهم إن توفيتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها، اللهم إني أسألك العافية

اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال: قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك

اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع فإنه بئس الضجيع