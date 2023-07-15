الأوقاف: أكثر من خمسين ألفًا شاركوا في مقارئ الجمهور

شهدت مقارئ الجمهور أمس الجمعة 14 يوليو 2023م عقب صلاة العصر إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.



جدير بالذكر أنه قد تم عقد (2451) مقرأة جمهور أمس الجمعة بمساجد الجمهورية موزعة على المديريات الإقليمية بمشاركة تزيد على خمسين ألف من محبي كتاب الله (عز وجل).

يأتي ذلك، في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وفي أبلغ رد علمي وعملي على المتطاولين على كتاب الله (عز وجل)



وزير الأوقاف يجتمع بلجنة ضمان الجودة والتميز الدعوي





عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا هامًّا بلجنة ضمان الجودة والتميز الدعوي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور رضا عبد الواجد أمين يوسف عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم، ود. هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير للمتابعة، والدكتورأيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والدكتور محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي.



أكد وزير الأوقاف أن الهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة في المساجد مبنى ومعنى، وأن تصنيف المساجد سيكون على ثلاث مستويات:



1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90 % فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).

2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 85 % إلى 89 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).

3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 75 % إلى 84 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).

مع تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به

وكان استقبل رئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، في مقرِّ رئاسة الوزراء في العاصمة نيودلهي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.



وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات، من بينها التنوّع الهندي في إطار دستور البلاد الوطني بمبادئه الحضارية.

