مصرع سائح بالجيزة .. حاول تسلق الهرم الأكبر واختل توازنه

لقى سائح حتفه، إثر سقوطه من علو فى المنطقة الأثرية بالهرم بمحافظة الجيزة ، ونقلت الجثة إلى المشرحة ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

حاول وتسلق الهرم الأكبر واختل توازنه ..تفاصيل مصرع سائح بالهرم

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد بسقوط سائح من علو داخل المنطقة الأثرية بالهرم مما أسفر عن مصرعه وقامت قوات التامين المنطقة الأثرية باستدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى المشرحة وإخطار النيابة العامة.

وكشف الفحص بأنه أثناء محاولة سائح التسلل وتسلق الهرم الأكبر اختل توازنه وسقط على الأرض مما أسفر عن مصرعه وحيث سعى السائح لالتقاط صور وفيديوهات خلسة بعد التسلل لتسلق الهرم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

في سياق اخر ، نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من إمتناع رجال الشرطة بقسم شرطة مغاغة بالمنيا عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تعدى زوجها عليها.

وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم نشره فى غضون شهر يناير 2022 ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وزوجها ، وقد تم إصطحابهما لديوان المركز فى حينه ، حيث قامت بإتهام زوجها بالتعدى عليها وإحداث إصابتها لخلافات زوجيه بينهما ، إلا أنه أنكر وإتهمها بسرقة مبلغ مالى.. وتم تحويلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها وعقب عودتها لديوان المركز قامت ببث مقطع الفيديو من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإدعت خلاله عدم إتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال زوجها وذلك للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .. وقد سبق نشر خبر بمضمون الواقعة فى حينه على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب والأخبار القديمة ، فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها.