ترافيس سكوت تصميمات مثيرة وانتهاكات عديدة.. حوار "الوفد" مع الذكاء الاصطناعي

ترافيس سكوت، مطرب الراب الأمريكي الذي عرف عنه الجميع انه مثير للجدل، وتحدث الجميع بأن عليه علامات استفهام نظرًا للأحداث الغريبة التي تظهر بحفلاته، وتعرض لحملة قوية وشرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب الإعلان عن إحياء حفل غنائي له في منطقة الأهرامات.

المغني الامريكي ترافيس سكوت

أجرى محرر "بوابة الوفد الإلكترونية" حوارًا مفصلًا مع "شات جي بي تي" عن المغني الأمريكي ترافيس سكوت، والذي أثار الكثير من الجدل ويتعرض لحملة من الانتقاد خلال الفترة الأخيرة.

1ـ من هو ترافيس سكوت؟

اشتهر ترافيس سكوت، بحضوره المسرحي القوي والمثير للجدل، ويعتمد استخدام الأضواء الساطعة والألوان الزاهية والتأثيرات الصوتية المثيرة للاهتمام، ويستخدم عناصر الخطر مثل النار والدخان والطائرات الورقية العملاقة على المسرح.

المغني الامريكي ترافيس سكوت

واعتاد في أغانيه وفيديو كليباته تصاميم مثيرة للجدل مثل الأيدي المرتفعة التي شبهها البعض بالشيطانية.

ما هي القضايا التي تورط بها سكوت؟

انتهاكات ترافيس سكوت

ــ تورط سكوت في العديد من الأحداث المثيرة للجدل، مثل حادثة إنهاء حياة 8 أشخاص في حفله في هيوستن عام 2021.

ــ جدلاً واسعًا حول سلامة الحفلات الكبرى والأمان في حفلاته الغنائية، وتعرض للانتقادات بسبب استخدامه لأغاني الراب التي تحتوي على كلمات غير لائقة.

المغني الامريكي ترافيس سكوت

ــ تعرض لاتهام مجموعة من المشجعين بالتحريض على العنف خلال حفله في مدينة نافارا في ولاية كاليفورنيا في عام 2017، وكان سكوت في هذا الحفل قام بإشعال فرقة من المعجبين وأعطى أوامر لهم بالقفز من فوق المنصة والتدافع على بعضهم البعض.

ــ اتهمته الممثلة الأمريكية الشهيرة روبي روز بالاعتداء عليها خلال حفل في لوس أنجلوس من عام 2017

ــ قام سكوت في أحد المهرجانات الموسيقية بالاعتداء على حارس أمن في المهرجان، عام 2019.

المغني الامريكي ترافيس سكوت

ــ أثار الجدل بسبب إحياء حفل غنائي دون اتخاذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وانتهاكه لقواعد الحجر الصحي.

ورغم هذه الانتهاكات، مازال ترافيس سكوت محبوباً لدى العديد من الجماهير، ولكن يواجه انتقادات وجدلًا دائمًا بسبب بعض سلوكياته وأحداثه المثيرة للجدل.