ياسمين رحمي تتعرض لموقف محرج علي الهواء| تخلع باروكتها دون تردد

واجهت الفنانة ياسمين رحمي بكل شجعاعة موقف محرج على الهواء بعدما اضطرت لخلع "الباروكة" التي كانت ترتديها، دون تردد منها.

ياسمين رحمي

مروة عبد المنعم عن ياسمين رحمي "دا مش شعرها دي باروكة"

تعرضت ياسمين رحمي للإحراج أثناء ظهورها في برنامج تفاحة مصرية" مع الفنانة مروة عبد المنعم، الذي يذاع عبر قناة الشمس، وأكدت مروة عبد المنعم أن ياسمين رحمي تخاف على شعرها كثيرا لدرجة أنها ترتدي شعرا مستعارا قائلة: "دا مش شعر ياسمين دي باروكة، من عشقها لشعرها رغم أنه هو بسم الله ما شاء الله تحفة بتلبس باروكة".

وتابعت ياسمين رحمي معلقة: "بخاف حد يلمس شعري لأنه ضعيف وميستحملش".

ياسمين رحمي

مروة عبد المنعم تطلب من ياسمين رحمي خلع الباروكة علي الهواء

وفاجأت مروة عبد المنعم ياسمين رحمي وطلبت منها أن تخلع الباروكة على الهواء، وهو ما قامت به في النهاية لتكشف عن شعرها الحقيقي.

ياسمين رحمي

آخر أعمال ياسمين رحمي

يذكر أن ياسمين رحمي شاركت في رمضان 2023 بمسلسل "جميلة".

ومسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.