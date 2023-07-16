دينا حايك ترد على اتهامات إدعاء إصابتها بالسرطان|أزمتها مع نانسي عجرم وإليسا (تفاصيل)

أوضحت الفنانة اللبنانية دينا حايك من خلال تصريحاتها، عن أزمة مرضها وموقف العديد من نجوم ومشاهير الفن، وفي مقدمتهم المطربة اللبنانية إليسا التي مرت بهذه التجربة من قبل.

دينا حايك

دينا حايك عن أزمتها في محاربة السرطان " فنانين كتير سألوا عني"

كشفت دينا حايك من خلال ظهورها في برنامج "بلا تصنيف" الذي يذاع عبر قناة LBC، قائلة إنها تواصلت مع إليسا للإستفادة من تجربتها في محاربة السرطان، مشيرة إلى أنها قدمت لها نصائح بالفعل ولكنها لم تعاود الاتصال بها والاطمئنان عليها مضيفة :" لم تسأل عني، يمكن انشغلت، ورغم كدا فنانين كتير سألوا عني زي وائل كفوري وفارس كرم وأحلام وماجد المهندس وحسيت بمحبة حقيقية ممتنة ليهم وحسيت كأنهم إخواتي لكن زعلت من تجاهل نانسي عجرم لأزمتي".

دينا حايك

دينا حايك عن إليسا "ما عادت سألت عني"

وأضافت دينا حايك إلى تواصلها مع الفنانة إليسا للإستعانة بها والأستفادة من تجربتها في محاربة السرطان، مؤكدة أنها قدمت لها نصائح بالفعل، لكنها لم تعاود الاتصال بها والاطمئنان عليها: "ما عادت سألت عني".

دينا حايك

من جهة أخرى، ظهرت الفنانة اللبنانية دينا حايك استياءها من اتهامها بادعاء مرض السرطان للدعاية لأعمالها ومشروعاتها الفنية، معلقة : "دول معدومين الإحساس والرحمة يا رب محدش منكم يشوف إللي شفته".

دينا حايك

أما عن زيادة وزنها خلال فترة علاجها نحو 11 كيلو جرام قالت دينا حايك إن هذا الأمر يعود إلى الكورتيزون الذي كانت تتناوله على جرعات بسبب مرضها وليس بسبب عمليات التجميل كما ادعى البعض.

وتابعت دينا حايك عن أصعب اللحظات التي مرت بها خلال رحلة مرضها وقالت :" لما قولت لأمي عن مرضي ومكنتش قولت لحد خالص لكن اضطريت أعلن مرضي".

دينا حايك

دينا حايك عن أفضل صوت " شيرين"

وتحدثت دينا حايك عن مواصفات فارس أحلامها قالت دينا حايك : "بتمنى يكون رجل حقيقي مش ديكور في حياتي والأهم إن الراجل والست يكملوا بعض، وسؤالها عن أفضل صوت بعدها قالت دينا حايك "شيرين".

دينا حايك وحالة من الإستياء بعد تجاهل نانسي عجرم مرضها

تجاهلت نانسي عجرم موضوع مرض دينا حايك، شعرت بالحزن والآسي لعدم الاطمئنان عنها، ولكن اهتم كثير من زملائها، وأكدت أنها في الأربعينيات من عمرها وتريد رجلاً حقيقيًا ليس مجرد ديكور فى حياتها، مشيرة عن سعادتها بشفائها الكامل وانتصارها على المرض، مضيفة: "أريد رجل حقيقي مش بس ديكور في حياتي، متوسط الحال، مش بشع، المرأة بتكمل بالرجل، والرجل بيكمل بالمرأة".