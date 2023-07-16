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الأحد 16 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

نادين الراسي تصعق باميلا الكيك "الناس غير مستعدة لتقبل مجتمع الميم" (شاهد)

نادين الراسي
نادين الراسي

أعربت الفنانة اللبنانية نادين الراسي من خلال تصريحات لها على حديث الفنانة اللبنانية باميلا الكيك حول المثلية ومدى انتشارها بالمجتمع.

نادين الراسي

نادين الراسي " ما عندناش ثقافة جنسية"

أوضحت نادين الراسي من خلال ظهورها علي برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين الذي يذاع عبر قناة "الجديد"، قائلة :"باميلا طرحت شيء لمجتمع مش جاهز، ما عندناش ثقافة جنسية ولا توعية في المدارس".

نادين الراسي " المجتمع اتغير"

وتابعت نادين الراسي :"المجتمع اتغير وبقا دلوقتي الراجل بيحب راجل والست بتحب ست لازم نديهم وقتهم مينفعش نصدم المجتمع بالتصريحات دي وهو مش جاهز".

نادين الراسي

من ناحية أخري، كانت الفنانة باميلا الكيك قد صرحت من قبل أنها ليس لديها مانع من أن تحب امرأة مشيرة :" إذا عشقت امرأة قد أكون أول واحدة تتزوج امرأة لا يوجد لدي مانع، الحب والحرية بالحياة لا تطلع مننا إلا عندما نسع جملة فكر خارج الصندوق فتقول له أنه لا يوجد صندوق، بالأساس لا يوجد علبه نحن بداخلها".

وعن إن كان لديها انحرافات فكرية قالت باميلا الكيك: "لدي انحراف فكري ولكن لا أقر قد إيه لكن إذا بواجه نفسي كـ باميلا المريضة أكيد بداخلي الكثير، لكن ما أفعله اشتغل ألا يكون بداخلي انحراف غرائزي الذي لابد أن يكون موجود".

نادين الراسي

آخر أعمال نادين الراسي

من ناحية أخري، يذكر أن آخر عمل شاركت فيه نادين الراسي هو مسلسل "بيروت 303"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب عابد فهد، سلافة معمار، معتصم النهار، جيري غزال ، مجدي مشموشي ومن إخراج إيلي السمعان.

وتدور أحداثه حول طائرة بيروت 303 التي تنفجر فوق شاطئ لبنان، فتحول حياة القلة من الناجين إلى رحلة بحث عن الحقيقة، ضمن إطار غامض ومليء بالشك.

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