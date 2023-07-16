ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار رشيد المنهار لـ 4 وفيات و13 مصابا

عقار رشيد المنهار، ارتفعت حصيلة ضحايا عقار رشيد المنهار في محافظة البحيرة إلى 4 حالات وفاة و13 مصابا بعد استخراج جثة جديدة من تحت الأنقاض وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى رشيد العام.

ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار رشيد المنهار الي ٤ وفيات و١٣ مصابا

و قبل قليل؛ تم استخراج جثة محمد ا. يبلغ من العمر 27 عاما ليرتفع عدد الوفيات الى 4 والمصابين الى 13 مصابا.

وكانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغا بسقوط مبنى مكون من 8 طوابق بمنطقة شارع الوسطانى بمركز رشيد مما أسفر عن مصرع 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية وجار البحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض.

وأوضحت المؤشرات الأولى؛ إصابة كلا من 13 شخصا و2 وفاة وهم كلا من “ محمد.س.ع 5 سنوات - رشيد، اشتباه ما بعد الارتجاج و” سالى.ف.ع 30 سنة - رشيد اضطراب بدرجة الوعى و محمد.س.م 11 سنة - رشيد كسر بالذراع الأيسر وسعيده.ح.ح 67 سنة - رشيد اشتباه ما بعد الارتجاج و شيماء.ع.ف 18 سنة - رشيد كدمات وسحجات بالجسم و محمد.م.ر، 16 سنة - رشيد جروح متفرقة بالجسم.

كما أصيب “إبراهيم.م.ا 30 سنة - رشيد اشتباه كسر بالقدم اليسرى و” أحمد.م.س 16 سنة - رشيد،اشتباه كسر بالقدم اليسرى و عبدالرحمن.م.س، 15 سنة - رشيد، اشتباه كسر بالذراع الأيمن و صبره.خ.ع 62 سنة - رشيد اشتباه كسر بالحوض و منصور.خ.ع 33 سنة - رشيد كدمات متفرقة بالجسم و عاطف.م.ن 42 سنة - رشيد جروح باليد و جابر.م.ع 14 سنة - رشيد اشتباه كسر بالذراع الأيمن وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم استخراج محمد.ر.م 10 شهور - رشيد جثة هامدة تحت تصرف النيابة و أسعد.م.س 38 سنة - رشيد و سامح ا 40 سنة' جثة هامدة، قبل استخراج جثتين أخريتين