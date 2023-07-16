عاجل
مرضى ممنوعون من السفر بالطائرة.. خبير صحة يحذر من كارثة محمد الباز يكشف حقيقة حادث سيدي براني ويفضح افتراءات الإخوان (فيديو) ترافيس سكوت علامات استفهام.. "كل حفلاته بتنتهي بكوارث"
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس يحدد شروط الموافقة على رحيل نيمار

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

حدد فريق باريس سان جيرمان شرطه الوحيد للموافقة على رحيل نيمار دا سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض للرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية.

اقرأ ايضًا ..

txt

النصر يقدم عرضا لضم نجم باير ليفركوزن بمبلغ ضخم

txt

أهلي جدة نجوم عالمية بدون مدرب

 

باريس يحدد شروطه للموافقة على رحيل نيمار

وافق باريس سان جيرمان على رحيل نيمار عن صفوف الفريق لكنه حدد شرط يجب تحقيقه في البداية ليسهل من عملية الموافقة على رحيل النجم البرازيلي عن صفوف الفريق.

وحدد سان جيرمان شرط موافقة كيليان مبابي على التجديد ليوافق على رحيل نيمار قبل نهاية عقده، للفريق الراغب في التعاقد معه.

ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس في يونيو من عام 2024، ويتبقى له موسم وحيد مع الفريق، بينما ينتهي عقد نيمار بعد موسمين مع باريس، والذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

 

علاقة متوترة بين مبابي ونيمار

لم تربط مبابي بعلاقة جيدة مع نيمار في الموسم الماضي، وسيكون من الصعب الموافقة على بقاء الثنائي معًا في الموسم الجديد، والذي سيكون في صالح العمل الجماعي وفائده أكثر للفريق.

كما يفكر باريس سان جيرمان في التعاقد مع اللاعب الفرنسي كولو مواني كبديل للنجم الفرنسي كيليان مبابي حال رحيله بشكل رسمي.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

مواد متعلقة

النصر يوافق على انتقال الشمري للحزم

هل حسم الاتحاد صفقة فابينيو من ليفربول
الجريدة الورقية