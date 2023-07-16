لافيا يقرب رحيل طارق حامد عن الاتحاد

يقترب النجم الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي من الرحيل عن صفوف العميد، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى روميو لافيا نجم نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

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مصير طارق حامد معلق بانتقال لافيا لليفربول:

يرتبط مصير نادي الاتحاد السعودي برحيل طارق حامد إلى تعاقد نادي ليفربول مع روميو لافيا نجم نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

يرغب الريدز في التعاقد مع لافيا لدعم وسط الملعب لكنه يؤجل حسم الصفقة لحين حسم نادي الاتحاد تعاقده مع اللاعب البرازيلي فابينيو.

حسم الاتحاد اتفاقه مع فابينيو نجم ليفربول ويتبقى موافقة النادي الإنجليزي على الشروط المقدمة من العميد لإعلان الحسم النهائي.

لافيا وطارق حامد وفابينيو.. مثلث رحيل متبادل:

من المقرر أن يكون فابينيو بديلًا لطارق حامد في الاتحاد، وفور إعلان النمور التعاقد مع اللاعب البرازيلي ستكون نهاية الدولي المصري مع العميد.

على الجانب الآخر من المقرر أن يكون لافيا بديلًا لفابينيو في ليفربول، وعند حسم الريدز لصفقة اللاعب البلجيكي سيكون رحيل النجم البرازيلي للاتحاد أمرًا محسومًا.

ينتهي عقد لافيا مع ساوثهامبتون في 30 يونيو من عام 2027، ويتبقى للاعب البلجيكي 4 مواسم مع الفريق الإنجليزي.

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