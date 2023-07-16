ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. العظمى تتخطى 40 درجة

تشهد القاهرة والمحافظات ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة، اليوم الأحد، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وكشفت الهيئة عن وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين فإن البحر المتوسط يشهد حالة طقس خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 لـ 1.75 متر، أما البحر الأحمر فيسوده حالة جوية خفيفة إلى معتدلة، وترتفع أمواجه من 1 إلى 1.5 متر.

وتنشر "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد:

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38

العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 38

6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 39

بنها الصغرى 26 والعظمى 38

دمنهور الصغرى 26 والعظمى 38

وادى النطرون الصغرى 25 والعظمى 38

كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 37

المنصورة الصغرى 26 والعظمى 37

الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 38

شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 38

طنطا الصغرى 25 والعظمى 37

دمياط الصغرى 25 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 36

الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 40

السويس الصغرى 25 والعظمى 39

العريش الصغرى 25 والعظمى 36

رفح الصغرى 24 والعظمى 36

رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 40

نخل الصغرى 21 العظمى 40

سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 36

الطور الصغرى 26 والعظمى 37

طابا الصغرى 25 والعظمى 39

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33

العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح الصغرى 22 والعظمى 32

السلوم الصغرى 21 والعظمى 35

سيوة الصغرى 20 والعظمى 41

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 41

مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39

حلايب الصغرى 28 والعظمى 36

أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 36

رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 37

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 41

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 41

في المنيا الصغرى 26 والعظمى 41

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42

قنا الصغرى 28 والعظمى 44

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 44

أسوان الصغرى 30 والعظمى 44

الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 43

أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 43