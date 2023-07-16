أهلي جدة نجوم عالمية بدون مدرب

أثير الجدل في الساعات القليلة الماضية حول من هو المدرب الذي سيتولى المهمة في نادي أهلي جدة فنيًا في معسكر النمسا، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد 2023-2024.

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أهلي جدة بدون مدرب في النمسا

حتى الآن لم يتعاقد أهلي جدة مع مدرب جديد خلفًا للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ومن المقرر أن تسافر بعثة الراقي غدًا الجمعة للنمسا لبداية المعسكر، بدون مدرب.

أكدت مصادر من نادي أهلي جدة أن المدرب لوتشيانو سباليتي سيكون هو مدرب النادي الاهلي الجديد في الموسم المقبل، وستكون البداية من معسكر النمسا المقبرر بدايته غدًا الاثنين.

موعد الإعلان عن مدرب الأهلى

أبدى سباليتي موافقة مبدئيه على عرض الأهلي لتدريب الفريق لمدة موسمين، وأكد الراقي أن موعد الإعلان عن مدرب الفريق الجديد سيكون في نهاية الأسبوع الجاري، أي بعد يومين تقريبًا من وصول الفريق لأراضي النمسا.

حتى الآن لم يعلن أهلي جدة عن مباريات الفريق في معسكر النمسا، والذي قد يتأخر بسبب عدم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

ومن المقرر أن يسافر مدرب الأهلى الجديد لمعسكر النمسا ليلتحق ببعثة الفريق قبل الموسم الجديد، وسيكون معه مجموعة من النجوم البارزين من بينهم ادوارد ميندي وروبيرتو فيرمينيو وهيثم عسيري ورياض بودبوز.

على أن يستمر معسكر الراقي لمدة 20 يوم ويعود الأهلي لجدة قبل بداية الموسم الجديد بأسبوع.

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