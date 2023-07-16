كاسترو يحدد موعد الظهور الأول لرونالدو وبروزوفيتش

حدد لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي موعد الظهور الاول للثنائي كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش، في معسكر العالمي الجاري بالبرتغال لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد 2023-2024.

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ومن المقرر أن يلعب النصر ضد سيلتا فيجو مساء الاثنين وستكون أخر مواجهة للعالمي بمعسكر البرتغال أمام فريق بنفيكا يوم الخميس القادم.

هل يشارك رونالدو وبروزوفيتش أمام سيلتا فيجو

من المتوقع أن يشارك رونالدو وبروزوفيتش في مباراة سيلتا فيجو، لكن لم يؤكد لويس كاسترو على المشاركة في اللقاء من البداية، فكان سبب استبعاد الثنائي من المواجهة الماضية أمام فريق فارينسي البرتغال هو لعدم جاهزية الثنائي البدنية واللياقية.

ليقرر كاسترو دخول الثنائي رونالدو وبروزوفيتش بشكل تدريجي في المباريات حتى لا يخسرهم في البطولة العربية للأندية المقرر لها بنهاية الشهر الجاري.

وأن مشاركة رونالدو وبروزوفيتش أمام سيلتا فيجو أمر غير مؤكد حتى الآن، فمن المقرر وفقًا لتصريحات المدرب البرتغالي ان يشارك الثنائي كبدلاء امام الفريق الإسباني.

ويركز المدرب البرتغالي لويس كاسترو في المرحلة الحاتلية من تأهيل وإعداد اللاعبين على الجانب اللياقي والبدني، بالإضافة إلى المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباريات المتبقية من فترة الإعداد للموسم المقبل.

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