الأولمبية المصرية تهنئ الخماسي الحديث على المستويات الكبيرة

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بتهنئة خاصة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، وذلك على التنظيم المميز لبطولة العالم للشباب تحت 17 عامًا.

وكانت بطولة العالم للشباب تحت 17 عامًا قد أقيمت بالإسكندرية، مما جعل الفراعنة يقدمون مستويات كبيرة ونتائج مميزة في البطولة.

وكان المنتخب الوطني للخماسي الحديث قد توج بـ 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و2 فضيه و برونزية.

اللجنة الأولمبية تهنئ الخماسي الحديث

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن تهنئته الخالصة للاعبي المنتخب الوطني على الأداء والمستوى المميز خلال البطولة وتوج بالميداليات الذهبية كل من الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب ، وفريدة خليل في فردي الشابات، وفريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي و سارة محمد.

بينما توج الزوجي سارة محمد وفريدة خليل بالميدالية الفضية في تتابع الشابات والزوجي المختلط فريدة خليل وعمر حسين وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

كما تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتهنئة للمهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث على التنظيم المميز والمشرف والذي يؤكد إستمرار تفوق مصر في التنظيم المشرف للبطولات الدولية على جميع الأصعدة.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على أن الرياضة المصرية تحقق خلال الفترة الحالية عدد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.