باريس سان جيرمان يقدم عرضه الأول لـ بونو

قدم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضه الأول للحارس المغربي ياسين بونو، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه إشبيلية ومنتخب بلاده الموسم الماضي.

وكشفت شبكة "RMC" الفرنسية، أن البي أس جي قدم عرضًا مبدئيًا لـ إشبيلية، من أجل التعاقد مع بونو مقابل 15 مليون يورو.

وأشارت إلى أن الفريق الأندلسي رفض العرض المقدم من النادي العاصمي، حيث يتمسك بالحصول على 20 مليون يورو، حال قرر بيع نجم حراسة مرماه.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن المدرب الإسباني لويس إنريكي يرغب في تواجد حارس بقدرات عالية، وذلك من أجل خلق منافسة قوية مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت في وقت سابق أن إدارة باريس تضع بونو ضمن أولوياتها للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم حراسة المرمى.

وأكدت أن الحارس الإيطالي دوناروما يرغب في خوض تجربة إحترافية جديدة خارج الفريق الباريسي، حيث يبحث عن الرحيل عن البي أس جي خلال الفترة المقبلة.