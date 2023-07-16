انتشار الجيش في شوارع جنوب إفريقيا

نشرت جنوب إفريقيا الجيش في أربع مقاطعات، بعد اشتعال النيران في 21 شاحنة تحمل بضائع في أجزاء مختلفة من البلاد في غضون خمسة أيام.

وفي حالات عديدة ، أجبر مسلحون السائقين على الخروج من سياراتهم، قبل إشعال النار في الشاحنات وسط الطرق الرئيسية.

قال سائق الشاحنة نكوشونا ناتال ، من كوازولو، الذي ينقل الوقود إلى محطات تعبئة مختلفة في البلاد ، إنه شعر بالارتياح.

وأضاف ناتال، أن سنشعر بالأمان وستكون عائلاتنا مرتاحة لأننا لم نكن بأمان الطرق".

وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا

وقال وزير الشرطة الأسبوع الماضي، إن هناك احتمال أن تكون حرائق الشاحنات تخريبًا اقتصاديًا ضد جنوب إفريقيا، كانوا يبحثون عن 12 شخصًا على الأقل، ويبدو أن حرق الشاحنات قد بدأ يوم 9 يوليو ، الذكرى الثانية لبدء احتجاجات 2021.

وأضاف الشرطة، إنها لا تملك أي دليل على أن إحراق الشاحنات هذا الأسبوع مرتبط باضطراب عام 2021 أو بزوما ، لكن القرار في قضية محكمة زوما جعل البلاد في حالة توتر.

وأوضح الوزير سيلي في بيان أصدرته وكالة الانباء الرسمية لحكومة جنوب افريقيا "هذه عمليات منظمة ومتطورة".

لم تبلغ السلطات عن أي وفيات أو إصابات خطيرة تتعلق بإحراق الشاحنات.

وقال مزوانيل ماني ، المتحدث باسم الرئيس السابق ، إن زوما (81 عامًا) لم يكن في جنوب إفريقيا وسافر إلى روسيا لتلقي العلاج الطبي من مرض لم يتم الكشف عنه. ولم يذكر ماني موعدا لعودة زوما.

لم تحدد السلطات الدافع وراء هجمات الشاحنات ، ولا ما إذا كانت مرتبطة ببعضها البعض كما حدث في أجزاء مختلفة من البلاد.

حرق الشاحنات في جنوب أفريقيا

حرق الشاحنات في السابق في جنوب إفريقيا كشكل من أشكال الاحتجاج ضد الحكومة لفشلها في توفير الخدمات الأساسية ، لكن عدد النيران التي تم إحراقها هذا الأسبوع كان مرتفعًا بشكل غير عادي.

جاءت هذه الخطوة وسط مخاوف من حدوث اضطرابات عنيفة بسبب قرار محكمة قد يعيد الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن ، رغم أن السلطات نفت وجود صلة بين القضيتين.

لم تقل إدارة الإصلاحيات ما إذا كانت ستأمر زوما بالعودة إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة ، لكن سجنه الأولي قبل عامين أثار أسبوعًا من الاحتجاجات العنيفة التي خلفت أكثر من 350 شخصًا. قتلى في بعض أسوأ أعمال العنف التي شهدتها جنوب إفريقيا منذ 30 عامًا