تمديد تحقيق Microsoft-Activision لمدة 6 أسابيع

الملحمة حول ما إذا كان المنظمون سيسمحون لشركة Microsoft بشراء Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار ستستمر لفترة أطول قليلاً على الأقل. نقلاً عن الوقت غير الكافي ، منحت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) نفسها ستة أسابيع إضافية للنظر في "تقديم Microsoft المفصل والمعقد" الذي ينادي بالاندماج. ستقدم هيئة أسواق المال الآن قرارًا بحلول 29 أغسطس ، على الرغم من أنها تهدف إلى القيام بذلك في وقت سابق.

أعلنت Microsoft لأول مرة عن خطتها لشراء Activision Blizzard مقابل 95 دولارًا للسهم الواحد في يناير 2022. فتحت هيئة أسواق المال تحقيقاً في الاندماج في الخريف الماضي ، وفي أبريل هذا العام ، أصدرت تقرير تحقيق يوضح بالتفصيل "التقليل الكبير للمنافسة" (SLC) في خدمات الألعاب السحابية التي يمكن أن تواجهها المملكة المتحدة إذا استمرت Microsoft في الشراء. صرحت الوكالة التنظيمية بأن "حظر الاندماج سيكون العلاج الوحيد الفعال والمتناسب لـ SLC وأي آثار سلبية نتجت عن ، أو يتوقع أن تنجم عن ، SLC".



يأتي هذا التطور الأخير بعد فترة وجيزة من قيام هيئة أسواق المال ومايكروسوفت بالضغط على وقف معركتهما القانونية على أمل التفاوض على حل وسط. "بينما نختلف في النهاية مع مخاوف هيئة السوق المالية ، فإننا نفكر في كيفية تعديل الصفقة من أجل معالجة تلك المخاوف بطريقة مقبولة من هيئة أسواق المال ،" قال رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث في تغريدة في يوليو.

كما رفضت القاضية جاكلين سكوت كورلي مؤخرًا الأمر القضائي الأولي الصادر عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في الولايات المتحدة ، والذي كان من شأنه أن يدفع Microsoft و Activision Blizzard للتخلي عن الصفقة. ومنذ ذلك الحين ، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) استئنافًا إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة تطلب وقف الاستحواذ.