هل التدخين يؤثر على تساقط الشعر.. دراسة تجيب

يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك فقط أو على جسمك بالكامل ، ويمكن أن يكون مؤقتًا أو دائمًا، ويمكن أن يكون نتيجة الوراثة أو التغيرات الهرمونية أو الحالات الطبية أو جزء طبيعي من الشيخوخة، ويمكن لأي شخص أن يتساقط شعر رأسه ، لكنه أكثر شيوعًا عند الرجال.

ويشير الصلع عادةً إلى تساقط الشعر المفرط من فروة رأسك. يعتبر تساقط الشعر الوراثي مع تقدم العمر السبب الأكثر شيوعًا للصلع، ويفضل بعض الناس ترك تساقط شعرهم يأخذ مجراه دون علاج ودون إخفاء، وكشفت دراسات أن أحد الآثار الجانبية الأقل شهرة للتدخين هو زيادة فرصة الإصابة بتساقط الشعر، وذلك كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

تأثير التدخين على تساقط الشعر

قارنت دراسة أجريت عام 2020 بين انتشار الصلع الوراثي المبكر في المدخنين وغير المدخنين بين 20 و 35 عامًا، ووجد الباحثون أن 425 من أصل 500 مدخن يعانون من تساقط الشعر بدرجة ما، بينما أظهر 200 فقط من بين 500 من غير المدخنين علامات تساقط الشعر، حيث أن 47 % من المدخنين يعانون من تساقط الشعر من الدرجة الثالثة و24 في المائة لديهم الدرجة 4، وفقط 10 في المائة من غير المدخنين وصلوا إلى الدرجة الثالثة أو الرابعة.

وخلص الباحثون إلى أن النيكوتين والمواد الكيميائية ذات الصلة قد تكون مسؤولة عن تسريع تساقط الشعر، قد يسبب التدخين أيضًا الإجهاد التأكسدي ويقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر مما قد يساهم في شيب الشعر، حيث يزيد التدخين من إنتاج الجسم للجذور الحرة، وهي جزيئات تتفاعل بسهولة مع الجزيئات الأخرى في الجسم ويمكن أن تتسبب في تلف الحمض النووي للخلايا.

ويمكن أن تؤثر المواد الكيميائية الموجودة في التبغ سلبًا على الدورة الدموية وصحة القلب والأوعية الدموية، مما يتسبب في تراكم البلاك في الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بحالات مثل جلطات الدم، الأزمة القلبية، السكتة الدماغية.