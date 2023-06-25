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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

زيت النعناع.. يحسن الدورة الدموية ويمنع تساقط الشعر

النعناع
النعناع

النعناع هو عشب عطري له رائحة فواحة، ويمكن استخلاص منه زيت النعناع الأساسي، والتي تستخدم في العديد من الأغراض ولها رائحة حادة باردة ومنعشة. 

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ويتم الترويج لزيت النعناع للاستخدام الموضعي (يوضع على الجلد) لمشاكل مثل الصداع وآلام العضلات وآلام المفاصل والحكة في العلاج بالروائح، ويتم الترويج لزيت النعناع لعلاج السعال ونزلات البرد ، وتقليل الألم ، وتحسين الوظيفة العقلية ، وتقليل التوتر.

قد يساعد زيت النعناع في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي والحالات الأخرى التي تؤثر على الجهاز الهضمي قد تساعد الأشكال المختلفة أيضًا في تخفيف الألم وإفادة بشرتك.

أهم 3 فوائد لزيت النعناع 

1- تحسين الدورة الدموية

بخلاف أنه يعمل بنفس وظائف فوائد حساء الطماطم لنمو الشعر ، فإن زيت النعناع مفيد بالتأكيد لتحسين الدورة الدموية.

 

يعمل محتوى المنثول في النعناع أيضًا كعنصر موسع للأوعية الدموية ، والذي له تأثير على الدورة الدموية وفي بعض حالات الصلع ، يكون الخسارة التي تحدث نتيجة ضعف تدفق الدم إلى بصيلات الشعر.

 

عن طريق زيادة الدورة الدموية باستخدام المنثول، يُعتقد أن النعناع فعال جدًا في تقليل مخاطر الصلع بسبب تساقط الشعر.

 

2- منع تساقط الشعر

يزيد زيت النعناع من تدفق الدم إلى فروة الرأس ويحفز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر، وللحصول على نتيجة مثالية، ما عليك سوى خلط 5 قطرات من زيت النعناع مع 90 مل من زيت جوز الهند ، ثم تدليك هذا المزيج على فروة الرأس لمدة 3 دقائق.

 

بعد وضعه جيدًا على فروة الرأس ، اتركه لمدة ساعة إلى ساعتين قبل شطفه باستخدام الشامبو حتى يصبح نظيفًا تمامًا. يمكن لزيت النعناع اختراق فروة الرأس بسهولة وتغذية الشعر وتقوية الشعر من الجذور.

 

3- مقوي طبيعي للشعر

يعمل زيت النعناع كمنشط فعال للشعر عند مزجه مع الزيوت الأساسية الأخرى مثل زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند وزيت الخروع وحتى زيت فيتامين هـ.

 

عند استخدامه بانتظام ، يمكن أن يجعل شعرك ناعمًا ولامعًا وناعمًا افركي بضع قطرات من زيت النعناع على يديك وضعيه بالتساوي على شعرك.

 

بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيت النعناع غير دهني ويترك شعرك برائحة رائعة، وميزة أخرى هي أنه يمكن استخدامه أيضًا مع مكواة فرد الشعر وسيروم حماية الشعر.

 

الجريدة الورقية