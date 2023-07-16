جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم تدريب عملي لطلاب برنامج الميكاترونكس

نظمت جامعة بني سويف التكنولوجية، تدريب عملي لطلاب برنامج الميكاترونكس بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف لإتاحة الفرصة للتفاعل والتعاون مع المدربين ذوي الخبرة في مجالات العمل، وكذلك ربط الدراسة بالجانب العملي ومتطلبات سوق العمل.

يأتي هذا التدريب في إطار التعاون والتنسيق بين مركز ربط الجامعة بالصناعة (UICC)، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف لمنح طلاب الجامعة فرصة تعليمية عملية في المجالات المختلفة بقطاع التشغيل والصيانة.

وخلال التدريب تعرف الطلاب على مراحل تنقية المياة وكيفية عمل أنواع المضخات المختلفة والتعرف على اساسيات ومراحل معالجة الصرف الصحي، كما قام الطلاب بزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتزمنت للتعرف على مراحل المعالجة والمُرشحات ودوائر التحكم داخل المحطة.

من جانبه أكد الدكتور خضر، إلى أهمية التدريبات العملية، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على التنسيق لتوفير فرص التدريب العملي وتعزيز نسبة التدريبات العملية للطلاب من خلال عقد العديد من اتفاقيات التعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة للمساهمة في إعداد الخريجين ليكونوا مهنيين في عملهم، متمتعين بروح التعاون والابتكار، وقادرين على المنافسة وتولي مهام قيادية في مؤسساتهم ومجالات عملهم، حيث تسعى الدولة المصرية نحو تبني ما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم للجامعات التكنولوجية وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها لتحقيق التنمية ورؤية مصر 2030.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية،

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