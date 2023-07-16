المرور على 114 منشأة طبية خاصة وغلق 21 بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت بالمرور على 114 منشأة طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 7 شكاوى.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 58 عيادة خاصة إلى جانب 13 مستشفى وعيادة تخصصية ونحو 42 مركزاُ طبياً

وأشار فؤاد، الى أنه جرى معاينة نحو 9 منشأت من بينها 7 عيادات خاصة و تم منح الترخيص ل 21 مركزاً وعيادة خاصة جديدة، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 21 منشأة لعدم استيفاء الشروط ،و إعادة فتح 7 أخرى .