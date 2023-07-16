إنطلاق الأسبوع الرابع من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة

واصلت مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" فعالياتها للأسبوع الرابع التى تنفذها الادارة العامة لمركز التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة ولاول مرة برنامج للتميز المؤسسي ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمه للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفين، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 م.

وأكد داليا عثمان _ مدير مديرية التنظيم والإدارة، إلى ضرورة ان تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

وأضاف حسنين محمد حسنين _ مدير عام الإدارة العامة للمركز، أن البرنامج التدريبي الذى انطلق اليوم استهدف أعضاء فرق العمل المكلفة بملف التميز المؤسسي بجميع الجهات الحكومية داخل محافظة البحيرة بالإضافة إلى مستوى الادارة الوسطى لنشر وتأصيل ثقافة التميز داخل جميع الجهات الحكومية .