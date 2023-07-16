ضبط 5 قضايا مُخدرات في حملة أمنية بدمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في وزارة الداخلية بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر سعد – الزرقا – كفر البطيخ ) وقسمى شرطة (ثان دمياط - السرو).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

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ضبط عدد 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10,250 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 6 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية بوفاة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بالشقة سكنها.

بالانتقال لمحل البلاغ وسؤال ابنتها قررت بحضور والدها (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة المركز) لمحل سكنهما وحدث بينه ووالدتها مشادة لوجود خلافات سابقة وإنفصالهما ، فقام على إثرها بالتعدى على والدتها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وعقب ذلك قام بإصطحابها معه بمركبة "التوك توك" خاصته ، وتركها لدى أحد أصدقائه فقامت بالإتصال بخالتها من هاتفها المحمول وأخبرتها بما حدث .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإرشاد عن تاجر مُخدرات في الجيزة

وفي سياقٍ مُتصل، قام مُتهم تم القبض عليه لحيازته كمية من مخدر الهيروين بالإرشاد عن تاجر مواد مخدرة تحصل منه على المخدر، واعترف المتهم أنه يتولى ترويجه بين عملائه، بعدة مناطق في الجيزة، لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وأشار المتهم خلال اعترافاته أنه حول مسكنه لمخزن للمواد المخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائه، واعترف بحيازته المخدر بقصد الإتجار، فتم إحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

وكشفت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تورط عاطل فى الإتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية منها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، بعد رصد تحركاته، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، اعترف بحيازتها للاتجار بها، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ مالي، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.