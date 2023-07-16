ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في حملة بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، ٤٦ مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٤٦ مخالفة تموينية .

منها، ٤١ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت المخالفات ما بين ، (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، و٥ مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، (عدم الإعلان عن الأسعار ــ سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج السلخانة).