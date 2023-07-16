البحوث الإسلامية يطلق حملة (الهجرةُ تخطيطٌ وتوكُّل) بمحافظات الجمهورية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعية موسعة بمناسبة ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان: (الهجرة تخطيط وتوكل)، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتكثيف جهود التوعية في المواسم الدينية بما يحقق الهدف الأسمى في توعية المجتمع.



قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد، إن الحملة تأتي تحقيقًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورؤيته الدعوية والتوعوية في التواصل الجماهيري ومشاركة الناس همومهم قبل أفراحهم، والسعي الجادّ نحو استعادة القيم المجتمعية والأخلاقية بما ينعكس على صالح المجتمع وأهله.

الحملة تستهدف ترسيخ القيم والمفاهيم المهمة في حياة الناس



أضاف الأمين العام أن هذه الحملة تستهدف ترسيخ مجموعة من القيم والمفاهيم المهمة في حياة الناس من خلال استحضار هجرة النبي

صلى الله عليه وسلم وما شهدته من تخطيط دقيق وأخذ بالأسباب في سبيل تحقيق هدف أسمى، فضلًا عما تبعث به أحداث هذه الرحلة من رسائل حياتية مهمة تتمثل في البعد عن اليأس والاستمساك بالأمل والتوكل على الله مع العمل.



اشار الأمين العام أن الحملة تنفذ بشكل مباشر من خلال تواصل وعاظ الأزهر وواعظاته مع الجمهور في قرى ومدن الجمهورية، فضلًا عن التواصل الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحقق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وشرائحه.

كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قد أطلق الأسبوع الماضى بالمشاركة مع قطاع مدن البعوث الإسلامية مسابقة (بنت الأزهر الوافدة) للطالبات الوافدات؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بالاهتمام العلمي والثقافي والمعرفي للطلاب الوافدين.



قال الأمين العام د. نظير عيَّاد إن المسابقة تأتي انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي والدعوي؛ لإظهار روح الانتماء لدى الطالبة الوافدة للأزهر الشريف بعلمه وعلمائه عن طريق اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبثّ روح العمل الجماعي .

مضيفًا أن المسابقة تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الوافدات، إزكاء روح الإبداع والابتكار، تنمية المعلومات الإثرائية لديهن عن الأزهر الشريف، فتح المجال للتعبير عن الرأي بطريقة منهجية مفيدة، بثّ روح الانتماء للأزهر الشريف، الكشف عن المواهب الإبداعية لدى الطالبات الوافدات.