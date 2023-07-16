وجهان مختلفان لـ فتحي عبد الوهاب في الميثاق والحشاشين

يعيش الفنان فتحي عبد الوهاب انتعاشه فنية جديدة من خلال مشاركته في بعض الأعمال الفنية.

يشارك النجم فتحي عبد الوهاب في مسلسل "الحشاشين" ويجسد شخصية "نظام الملك" وزير الدولة الذي يعد أحد أبرز وأهم الوزراء "السلاجقة" في ذلك الوقت، وهو ومن قام بوضع نظام المدارس النظامية وسُميت باسمه، والتي تعُتبر شخصية تاريخية هامة وكانت الخصم والعدو الرئيسي لحسن الصباح قائد الحشاشين الشخصية الذي يجسدها الفنان كريم عبد العزيز.

وكشف الفنان فتحي عبد الوهاب عن دوره في فيلم "الميثاق"، وقال إنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية زوج لديه 3 أطفال، يدخل في صدامات وخلافات كثيرة مع زوجته، وتنقلب حياته رأسا على عقب بعدما يعقد ميثاقا مع الشيطان، ويتسبب فى إيذاء أسرته كاملة، بينما تحاول زوجته "ألفت عمر" إعادته إلى الصواب إلا أنها تفشل في ذلك.

فيلم "المثياق" بطولة ألفت عمر، دينا فؤاد، إدوارد، دينا فؤاد، وإسلام جمال، وغيرهم من الفنانين، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويناقش الفيلم قصة الميثاق الذي قد يعقده الإنسان مع الشيطان ويغير حياته تماما إلى الأسوأ، وأحداثه يتم تصويرها بين القاهرة والواحات.

فتحي عبد الوهاب

نبذة عن فتحي عبد الوهاب

فتحي عبد الوهاب موسي من مواليد 21 اغسطس 1971ممثل ، حصل على بكالوريوس في كلية التجارة ثم دبلوم التذوق الفني في أكاديمية الفنون، كما حصل أيضاً على ليسانس الآداب في التمثيل والإخراج في قسم المسرح.

بدأ مسيرته الفنية و هو طالب في كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج لينين الرملي و الفنان محمد صبحي ليشارك بمسرحية العربي الفصيح عام 1992 لمدة ثلاث مواسم متتالية.

ثم شارك فتحي عبد الوهاب بعدها بمسرحية اللي بنى مصر عام 1994، لتكون بدايته السنيمائية عام 1995 حيث أتته الفرصة للمشاركة بفيلمي "طيور الظلام مع الفنان عادل إمام وفيلم سارق الفرح مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن .

وشارك فتحي عبد الوهاب في العام التالي بمسلسل "الوتد"، لتتوالى أعماله منذ منتصف التسعينيات بين السينما والمسرح والتلفزيون، و من أبرز أعماله سهر الليالي، زهايمر، دهشة.