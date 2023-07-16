حبس عصابة انتحلت صفة رجال شرطة بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة والاستيلاء على مليوني جنيه من محاسب بشركة مقاولات فى التجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقال اثنان من المتهمين، إنهما علما أن المحاسب استولى على مبلغ مالي من الشركة خلسة، فقررا الاستيلاء منه لصالحهما، لذلك فقد اتفقا مع باقى المتهمين باستئجار سيارة ميكروباص وانتحال صفة رجال الشرطة.

وأضاف المتهمان، أنهما بالفعل اتفقا مع 8 متهمين آخرين على تنفيذ الخطة، وأنهما توجها إلى الشركة وألقيا القبض على المحاسب بتهمة صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده.

وأشار باقى المتهمين، أنهم أثناء سيرهم فى الطريق طلبوا منه مبالغ مالية مقابل إنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، فوافق المحاسب وتوجهوا معه لأحد البنوك وقام بتحويل مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحدهم.

وتابع المتهمون، أن المحاسب قام بسحب 150 ألف جنيه من ماكينة السحب وإعطائها لهم، ثم اصطحبوه مرة أخرى داخل السيارة، وأثناء تواجده معهم داخل السيارة قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب شركة تابعة لأحدهم، وقاموا بإطلاق سراحه.

كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم) بقيام 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله وادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده.

وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، وعقب ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته إكتشف (سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته) من داخل السيارة.

بالفحص وإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه "بحساب اثنين من المتهمين".

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، وبسؤال مالك الشركة المشار إليها اتهم المُبلغ بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة عمله.