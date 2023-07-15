حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك ” فى مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقت إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك ”.

وأقروا بارتكاب (5) وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية، له معلومات جنائية) تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموه لأحدهم بالسرقة.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.