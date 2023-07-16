مرتفع جوي.. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسباب ارتفاع درجات الحرارة موضحة استمرار سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجدة فى الجو فى طبقات قريبة من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحة وأن الجو مرهق وخاصة فى عملية التنفس.

رفع درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، أن هناك زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء حتى الجمعة المقبلة.

شبورة مائية

وذكرت، هناك شبورة مائية خفيفية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نصائح للمواطنين

وناشدت المواطنين بضرورة شرب السوائل ولاسيما الماء بكثرة، ارتداء الملابس الفضفاضة، عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس وإرتفاع نسب الرطوبة ، ومتابعة النشرات الجوية بإستمرار لمعرفة حالة الطقس.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة