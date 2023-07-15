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هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة الموجة الحارة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الموجة الحارة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الموجه الحارة
الموجه الحارة

 

حالة الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من اليوم السبت 15، حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

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موجة حر حارقة.. ارتفاع شديد بحالة الطقس اليوم والعظمى تصل إلى 44

طقس معتدل الحرارة 

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

حالة الطقس

وأوضحت الهيئة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس السبت

غطت الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد والاثنين

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء إلى الخميس

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

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