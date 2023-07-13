اصنعي كيكة الشوكولاتة بالشوفان الصحي لضيافة المناسبات

تعد كيكة الشوكولاتة بالشوفان من أطيب وصفات الحلويات الغربية التي يمكن صنعها بخطوات بسيطة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالشوفان الشهية.

كيكة الشوكولاتة بالشوفان

مقادير كيكة الشوكولاتة بالشوفان

- مقادير التغليفة :

الزبدة : 6 ملاعق كبيرة

حليب : 6 ملاعق كبيرة

سكر : كوب ونصف

حبيبات الشوكولاتة : ثلاث أرباع الكوب

مارشميلو : نصف كوب

- السكر البني : كوب

- سكر : كوب (أبيض)

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- البيض : 2 حبة

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة ونصف

- الشوفان : كوب

- الماء : كوب وثلاثة ارباع الكوب (مغلي)

- حبيبات الشوكولاتة : كوب

كيكة الشوكولاتة بالشوفان

طريقة التحضير

سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

اخفقي الزبدة والسكر في الخفاقة الكهربائية حتى تتجانس المكونات.

أضيفي البيض واخفقي جيداً.

أضيفي الطحين والبيكنج صودا والملح والكاكاو واخفقي حتى يصبح المزيج متجانساً وسميكاً.

أضيفي الماء المغلي للشوفان واتركيه لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الخليط لخليط الكيك واخفقي.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة وحركي حتى يصبح الخليط متجانس وصبي المزيج في قالب كيك مدهون بالزبدة ورشة طحين وأدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد تماماً.

لتحضير التغليفة: ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة وأضيفي الحليب وحركي حتى يغلي لمدة 30 ثانية.

خففي النار وأضيفي حبيبات الشوكولاتة والمارشميلو وحركي حتى يصبح المزيج ناعماً.

صبي المزيج فوق الكيك فوراً ويجب ان يكون الكيك بارداً.

اتركيه ليبرد قليلاً ثم قطعي الكيك وقدميه.