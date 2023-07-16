بيومي فؤاد لجماهير الزمالك: بلاش تعلقوا الخسارة على شماعة السحر والمؤامرات (فيديو)

عاتب الفنان بيومي فؤاد، جماهير الزمالك بسبب عدم اعترافهم بالهزيمة والبحث عن أسباب بعيدا عن الأداء الفني لاعليق الخسارة عليها، قائلا: الزمالك لو اتغلب من ريال مدريد هيدوروا على أي حاجة غير إنهم وحشين".

شماعات ومبررات الخسارة :الظلم والتحكيم والمؤامرات والسحر

وقال بيومي فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، مساءء اليوم : "لما الزمالك خد كأس مصر من الأهلي قلت على الأهلي دا احنا غلابة النهارده ووحشين، هما لما يخسروا بيعلقوا شماعات ومبررات الخسارة منها الظلم والتحكيم والمؤامرات والسحر، الزمالك بيتجامل والأهلي بيتجامل الزمالك بيتظلم والأهلي بيتظلم، ولكن هناك أمور أخرى وراء الخسارة لا بدَّ على الزمالك الوقوف أمامها والاعتراف بالتقصير والخلل والمشاكل بعيدًا عن الشماعات".

وأضاف بيومي فؤاد: "شيكابالا قال لعمرو أديب لو كورة هناخد الدوري، يعني إيه كورة هو احنا بنلعب بلي، امتى هتقولوا إنكم اتغلبتوا النهارده علشان وحشين أو اللي قدامكم كانوا كويسين".

وتابع: "إشمعنى إحنا كلامنا اللي بيبقى مر ولو الزملكاوي شتم يبقى كويس، الزملكاوي بيقول لو كرة زيزو دخلت طيب ما كرة أفشة جت في العارضة، ده ماتش 6/1 بيقولوا لو كورة وليد صلاح عبد اللطيف دخلت كان الزمالك كسب، هو ده كلام يعقل".

وأضاف: "كنت خايف من ماتش بيراميدز بتاع نهائي السوبر وكنت خايف من ماتش الزمالك اللي فات لأن الزمالك ما عندهوش حاجة يخسرها والأهلي خلص الدوري، وده كان هيخليهم أهدأ أعصابًا ولكن نزلوا أعصابهم بتغلي ودا سبب خسارتهم بجانب أن الفريق محتاج لعيبة كتير".

شف الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قائمة الأبيض لـ مباراة فاركو، المقررة غدا الأحد باستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

استبعد من القائمة كل من عمرو السيسي ومحمود حمدي "الونش" ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، ذلك للإصابة.

كما خرج من القائمة، حسام عبد المجيد للإيقاف وحمزة المثلوثي وناصر منسي لأسباب فنية، و سيف جعفر ويوسف أسامة، وفقا لقرار مجلس إدارة نادي الزمالك، بتجميد الثنائي.



قائمة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

في الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود .

في الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - إبراهيما نداي .

في الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يقع فاركو تاسعا برصيد 41 نقطة.