أحمد موسى يشيد بتفوق الأهلي على الزمالك.. كولر مدرب حكاية

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الأهلي الكبير على الزمالك برباعية الخميس الماضي، قائلا: " الزمالك مرحش مباراة القمة والأهلي كان ممكن يخلص الشوط الأول بخمس أهداف".

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”مساء اليوم السبت :"الخطيب لا يتدخل في فنيات النادي الأهلي والخطيب مسؤول عن الإدارة فقط،" مضيفا: " كولر مدرب النادي الاهلي حكاية".

وتابع أحمد موسى :" حسين الشحات لاعب متميز وجاب جون عالمي وشاط صاروخ أرض جو والكرة أتت له من لاعب الزمالك".

وأردف:" الزمالك لازم يكون متواجد بقوة في الدوري الممتاز والرياضة المصرية ولازك يصحصح ويرجع أحسن الموسم القادم، لأن الموسم الحالي هو أسوأ موسم للزمالك ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الزمالك عليه أن يركز مع فريقه فقط ولا علاقة له بالآخرين"، مضيفا:" الزمالك لازم يشارك في البطولة العربية ولا ينسحب".

كنت اتمنى استمرار إمام عاشور في مسيرة الاحتراف

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إمام عاشور طلب الرحيل من الزمالك للاحتراف "، مضيفا:" كنت اتمنى استمرار إمام عاشور في مسيرة الاحتراف".

وأشار أحمد موسى إلى أن النادي الأهلي لم يقف على لاعب حتى بعد خروج لاعبين كبار مثل عبدالله السعيد وعصام الحضري ونادي الزمالك نادي كبير ولو مشي أي لاعب يجي غيره وأي لاعب يتمنى يلعب للزمالك ".

وكان الإعلامي أحمد موسى، وجه رسالة إلى زميله عمرو أديب بعد فوز الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، قائلا: "سيبوا عمرو أديب في حاله دلوقتي".

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملعب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن عمرو أديب صديقه ويشاهدا مع بعضهما مباريات كثيرة للأهلي والزمالك، مضيفا: "99% من المباريات اللي بنتفرج عليها بيكون الأهلي هو اللي فايز".

وتابع: "أنا عارف حالة عمرو أديب دلوقتي ومش عارف هيعمل ايه بكرة، الله يكون في عونه"، مضيفًا: "اللي جاي أحلىى يا عمرو".

وفاز الأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز، حسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الـ 43 في تاريخه، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي. وتعد هذه المباراة هي القمة رقم 126 بين الفريقين.