شقيق هاني رمزي يرد على شائعات هروبه.. شغل إخوان (فيديو)

استنكر النائب إيهاب رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، ما تردد خلال الأيام الماضية عن هجرة شقيقه وأسرته إلى كندا، مؤكدا أنه لا صحة نهائيا لتلك الشائعات.

وقال إيهاب رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع على فضائية“الحدث اليوم” مساء اليوم السبت : "ده شغل إخوان.. دول كدابين وبيألفوا ضد هاني رمزي وبيعملوا سيناريوهات ضد الدولة ورموزها لأهداف خاصة بهم".

وأشار إلى أن شقيقه هاني رمزي يعيش في مصر وعندما يسافر يكون في رحلة، لافتا إلى أنه وأشقائه متواجدون في مصر وكانوا يشاركون في تنظيم قوافل طبية.

هاني رمزي يرد على شائعات اختفائه

وكشف الفنان هاني رمزي، حقيقة ما تردد عن اختفائه وهجرته إلى كندا، قائلا: "أنا في الساحل الشمالي، ومش مختفي كما روجت قنوات الإخوان الإرهابية".

وقال هاني رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم السبت :" لقيت رسائل كثيرة تشير إلى تركي لمصر وذهابي إلى كندا وهذا الحديث عار تماما من الصحة ".

وأضاف هاني رمزي :" كنت اشاهد مسرحية وفوجئت بـ لشائعات لتي ترددت من جماعة الإخوان الإرهابية ضدي"، متابعا: "إحنا بنلف العالم عشان خاطر بلدنا ونكون على تواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالدولة المصرية".

عايش في مصر وهفضل عايش في بلدي

وتابع: “أنا عايش في مصر وهفضل عايش في بلدي.. أنا فكرت أهاجر لما الإخوان مسكوا مصر في 2012”، مردفا: "أيام حكم الإخوان قدمت على إقامة في أمريكا حيث تلقيت تهديدات كثيرة من عناصر الإخوان، وقاموا بحرق منزلنا ".

وأوضح هاني رمزي :" أنا بجهز لعمل فني جديد، وأنا متواجد في مصر وهفضل في مصر ولن اتركها أبدا".